Sinner-Khachanov in tv | data | orario | canale e diretta streaming semifinale Atp Melbourne 1 2021

Jannik Sinner e Karen Khachanov si affrontano nella semifinale del Great Ocean Road Open 2021, torneo in corso di svolgimento a Melbourne. Il doppio turno di venerdì ha mandato l'altoatesino al penultimo atto, dove ritrova il russo dopo la sconfitta subita agli Us Open 2020. Khachanov che ha battuto a fatica l'olandese Van de Zandschulp. La contesa andrà in scena sabato 6 febbraio, con orario ancora da definire. La diretta televisiva verrà offerta da Eurosport (canale 210 o 211 di Sky, disponibile anche su Dazn), con Eurosport Player a fungere da supporto streaming. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti ai propri lettori.

