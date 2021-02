Seduta toro in Piazza Affari, maglia rosa d’Europa (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, in pole position rispetto a una pur positiva Europa, beneficia dell’attesa per la formazione del nuovo Governo, mentre il premier incaricato, Mario Draghi, sta portando avanti il giro di consultazioni con le forze politiche. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,198. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.801 dollari l’oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dello 0,82%. Torna a scendere lo spread, attestandosi a +96 punti base, con un calo di 4 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,52%. Tra gli indici di Eurolandia si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,24%, piatta Londra, che tiene la parità. Si muove in territorio ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, in pole position rispetto a una pur positiva Europa, beneficia dell’attesa per la formazione del nuovo Governo, mentre il premier incaricato, Mario Draghi, sta portando avanti il giro di consultazioni con le forze politiche. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,198.in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.801 dollari l’oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dello 0,82%. Torna a scendere lo spread, attestandosi a +96 punti base, con un calo di 4 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,52%. Tra gli indici di Eurolandia si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,24%, piatta Londra, che tiene la parità. Si muove in territorio ...

