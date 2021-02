Scuole | ipotesi chiusura De Luca | “Così non reggiamo | nelle prossime ore deciderò”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 5 febbraio 2021) "Azzolina peggior Ministro dell'Istruzione della storia, ha esercitato pressioni per far aprire comunque e a prescindere, ma priorità assoluta è tutelare la vita delle persone". il Presidente della Regione Campania Vincenzo De nel consueto appuntamento del venerdì per fare il punto della situazione sui contagi in regione. I dati presentati da De, che vanno dal 25 gennaio al 4 febbraio, sui contagi all'interno delle scuole in Regione sono i seguenti: 0 – 5 anni, 573 positivi, 6 – 10 anni 617 positivi, 11 – 13 351 positivi, 14 – 19 anni 739, complessivamente 2280 in 10 giorni. "Vedremo quello che valuterà oggi unità di crisi – dice De – ma questa situazione non la possiamo reggere. Bisogna intervenire oggi e fare da subito un lavoro di prevenzione o ...