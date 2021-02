Scuole chiuse, online domanda di congedo straordinario per genitori con figli in Dad. Messaggio Inps (Di venerdì 5 febbraio 2021) Con il Messaggio 5 febbraio 2021, n. 515 l’Inps informa i genitori dipendenti che è disponibile la procedura per l’invio on line delle domande di congedo straordinario per sospensione dell’attività didattica in presenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 febbraio 2021) Con il5 febbraio 2021, n. 515 l’informa idipendenti che è disponibile la procedura per l’invio on line delle domande diper sospensione dell’attività didattica in presenza. L'articolo .

