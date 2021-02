Sanremo 2021, Amadeus: «Felicissimi del via libera. Nelle case degli italiani deve tornare la festa» – Video (Di venerdì 5 febbraio 2021) Amadeus, Tg1 Dopo i giorni delle tensioni, dei veti ministeriali e dei serrati colloqui con i vertici Rai, Amadeus sorride. “Siamo Felicissimi” afferma, commentando su Rai1 il via libera del Cts alla realizzazione del Festival di Sanremo dal 2 al 6 marzo prossimi. Intervenendo al Tg1 delle 20, ieri sera il conduttore e direttore artistico della kermesse non ha nascosto la propria soddisfazione per il nulla osta degli esperti, al quale egli stesso aveva vincolato le sorti della manifestazione. “Siamo Felicissimi, perché questo via libera ufficiale vuol dire non fermare la musica, vuol dire – nel totale rispetto delle norme – poter dare agli italiani uno spettacolo importante, bellissimo, che noi stiamo organizzando. ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 5 febbraio 2021), Tg1 Dopo i giorni delle tensioni, dei veti ministeriali e dei serrati colloqui con i vertici Rai,sorride. “Siamo” afferma, commentando su Rai1 il viadel Cts alla realizzazione del Festival didal 2 al 6 marzo prossimi. Intervenendo al Tg1 delle 20, ieri sera il conduttore e direttore artistico della kermesse non ha nascosto la propria soddisfazione per il nulla ostaesperti, al quale egli stesso aveva vincolato le sorti della manizione. “Siamo, perché questo viaufficiale vuol dire non fermare la musica, vuol dire – nel totale rispetto delle norme – poter dare agliuno spettacolo importante, bellissimo, che noi stiamo organizzando. ...

