Salario minimo presente in 21 Stati Ue, Italia out. Si va da 332 euro in Bulgaria a 2200 in Lussemburgo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dal primo gennaio 2021, 21 dei 27 Stati membri Ue hanno un Salario minimo nazionale. Non ce l’hanno, oltre alla Penisola, anche Danimarca, Cipro, Austria, Finlandia e Svezia Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dal primo gennaio 2021, 21 dei 27membri Ue hanno unnazionale. Non ce l’hanno, oltre alla Penisola, anche Danimarca, Cipro, Austria, Finlandia e Svezia

