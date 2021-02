Roma: la Polizia piomba sui ladri, avevano appena svaligiato un appartamento (Di venerdì 5 febbraio 2021) E’ finita male per due ladri che avevano appena ripulito un appartamento al confine tra il XII e il XIII Municipio di Roma. Sono stati gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti, ad intervenire in via dei Torriani e ad arrestare per furto aggravato due cittadini albanesi A.F. e H.A., rispettivamente di 36 e 32 anni. Intervenute sul posto, le pattuglie della Polizia, li hanno bloccati mentre tentavano la fuga dopo aver rubato all’interno di un appartamento. Oltre agli attrezzi da scasso, i poliziotti hanno recuperato tutta la refurtiva, riconsegnandola al legittimo proprietario. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 febbraio 2021) E’ finita male per duecheripulito unal confine tra il XII e il XIII Municipio di. Sono stati gli agenti delladi Stato della Sezione Volanti, ad intervenire in via dei Torriani e ad arrestare per furto aggravato due cittadini albanesi A.F. e H.A., rispettivamente di 36 e 32 anni. Intervenute sul posto, le pattuglie della, li hanno bloccati mentre tentavano la fuga dopo aver rubato all’interno di un. Oltre agli attrezzi da scasso, i poliziotti hanno recuperato tutta la refurtiva, riconsegnandola al legittimo proprietario. su Il Corriere della Città.

