Reddito di cittadinanza | maxi operazione Gdf nel messinese | 109 denunciati

(Di venerdì 5 febbraio 2021) I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina, hanno scoperto 175 soggetti che hanno beneficiato deldipur non avendo i requisiti. L’importo indebitamente percepito ammonta a 1.120.533 euro, mentre ne è stata bloccata l’erogazione per altri 474.417 euro, segnalando alle competenti Autorità Giudiziarie di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto e Patti n. 109

fattoquotidiano : Governo, Confindustria parte subito alla carica: “Draghi tolga reddito di cittadinanza e quota 100” - GiovanniToti : Ma dopo che negli ultimi 3 anni ci siamo beccati Toninelli e la Azzolina, il reddito di cittadinanza e i banchi a r… - fattoquotidiano : Governo Draghi, Crippa (M5s): “Non si può demolire quello fanno finora. Paletti? Conflitto d’interessi, reddito di… - angelo_vicenza : @enricodigiacomo Spero sia il primo provvedimento del governo Draghi: abolizione reddito di cittadinanza - klunk65 : @ssefeon @mariachi3176 @matteorenzi La vita è una ruota che gira, domani potresti essere tu a chiedere reddito di c… -

A tenere il punto Italia Viva di Renzi che fatto l'elenco dei punti di disaccordo 'Bonafede, Mes, Scuola, Arcuri, vaccini, Alta Velocità, Anpal,di' e aveva Draghi fra i nomi ...Scoperti nella provincia di Messina 175 persone che percepivano illegittimamente ildi. Una frode di oltre un milione di euro. I finanzieri del Comando provinciale hanno scoperto che, sebbene non fossero in possesso dei requisiti previsti, hanno beneficiato del ...Tra i casi più singolari, anche quello di un soggetto santagatese non più residente nel territorio dello Stato da oltre 2 anni, che ha indebitamente percepito oltre 1.700 euro.I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina, hanno scoperto 175 soggetti che hanno beneficiato del Reddito di cittadinanza pur non avendo i requisiti.