Questo ragazzo non si è lavato i denti per 20 anni (Di venerdì 5 febbraio 2021) Cosa succede se non ti lavi i denti per anni: Jay non si è mai lavato i denti in vita sua, ecco cosa aveva in bocca Non si lava i denti da 20 anniGli esperti, si sa, consigliano di lavarsi i denti dopo ogni pasto, almeno tre volte al giorno. Può capitare ovviamente di non lavarsi i denti così spesso, magari anche per un giorno intero. Ma gli effetti già solo dopo 24 ore sono evidenti. Ed è dunque facile immaginare cosa succede se non ci si lava i denti per una settimana o addirittura un mese. Ma potreste mai immaginare cosa succede se non ti lavi i denti per 20 anni? Pensate che ormai tutti i denti siano caduti? Beh la situazione può essere in realtà ...

