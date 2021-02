Nel video di Up di Cardi B il 2020 viene spedito al cimitero: testo e traduzione di un brano old school (Di venerdì 5 febbraio 2021) Up di Cardi B è quanto si può definire un brano old school: c’è il beat, c’è la provocazione, c’è l’arroganza e troviamo tutti i canoni di chi consuma la sua arte a fare dissing, ostentare, scandalizzare e manifestarsi sempre più forte. Eravamo rimasti a WAP, il featuring con Megan Thee Stallion in cui si parlava esplicitamente di sesso dal punto di vista della donna, e ora Cardi B ritorna con un singolo esplosivo e che ha già totalizzato quasi 2 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il merito è soprattutto del video firmato da Tanu Muino. Il videoclip si apre con Cardi B che osserva una lapide che riporta la scritta: “RIP 2020”, un chiaro intento di esorcizzare un annus horribilis fatto di gravi perdite, terrore, angoscia e difficoltà ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) Up diB è quanto si può definire unold: c’è il beat, c’è la provocazione, c’è l’arroganza e troviamo tutti i canoni di chi consuma la sua arte a fare dissing, ostentare, scandalizzare e manifestarsi sempre più forte. Eravamo rimasti a WAP, il featuring con Megan Thee Stallion in cui si parlava esplicitamente di sesso dal punto di vista della donna, e oraB ritorna con un singolo esplosivo e che ha già totalizzato quasi 2 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il merito è soprattutto delfirmato da Tanu Muino. Ilclip si apre conB che osserva una lapide che riporta la scritta: “RIP”, un chiaro intento di esorcizzare un annus horribilis fatto di gravi perdite, terrore, angoscia e difficoltà ...

