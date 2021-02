Lite Ibrahimovic - Lukaku | Zlatan ascoltato dalla Procura Figc Ora tocca al belga

(Di venerdì 5 febbraio 2021)stamattina è statoFederale in merito allo scontro con Romeludel derby di . Lo svedese è stato convocato alle 9 di stamattina a casa Milan per riferire sui fatti ...

SkySport : ULTIM'ORA FIGC ? IBRAHIMOVIC ASCOLTATO DALLA PROCURA PER LA LITE NEL DERBY. VERRÀ PRESTO CONVOCATO ANCHE LUKAKU ?… - capuanogio : La Procura #Figc ha sentito #Ibrahimovic e a breve farà lo stesso con #Lukaku nell'ambito dell'indagine aperta sull… - DiMarzio : #CoppaItalia | #InterMilan, arriva il comunicato ufficiale della FIGC - infoitsport : Lite Ibrahimovic - Lukaku, lo svedese ascoltato dalla Procura Federale: i dettagli - infoitsport : Lite Ibrahimovic-Lukaku, la Procura Figc ascolta lo svedese. Poi tocca al belga -

Ultime Notizie dalla rete : Lite Ibrahimovic

Ora toccherà anche a Lukaku dire la sua sulladi Coppa Italia, mentre già lunedì era stato ascoltato il direttore di gara. Solo una volta sentiti tutti i protagonisti, la Procura deciderà se ...Read More Sport Ibra ascoltato da Procura Figc dopo lacon Lukaku 5 Febbraio 2021 Roma, 5 feb. L'attaccante del Milan, Zlatanè stato ascoltato, a quanto apprende l'Adnkronos, in ...Ora la Procura Federale vuole vederci chiaro. Ibrahimovic contro Lukaku: il derby tra Milan e Inter non è ancora finito La Procura Federale, oggi, ha convocato Zlatan Ibrahimovic. Dopo lo scontro nel ...Nuovi dettagli sulla lite tra Zlatan Ibrahimovic e Lukaku, lo scontro violentissimo si è verificato in occasione della partita di Coppa Italia tra Inter e Milan che ha visto la qualificazione del club ...