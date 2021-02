(Di venerdì 5 febbraio 2021) : lo shop digitale online in 6 settimane e un progetto omnichannel alle porte Internazionalizzare e aumentare le vendite: questi gli obiettivi che hanno portato, brand campano di abbigliamento Made in Italy con 20 anni di storia alle spalle, ad affidarsi aper realizzare il proprio ecommerce.… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Kocca sceglie

Corriere Nazionale

Cappotto doppiopetto e jeans a vita alta,. L'APERITIVO È arrivata sera. Per incontrarsi con le sue amiche all'ora dell'aperitivo Valentinauna scenografica terrazza di un albergo. Per l'...Cappotto doppiopetto e jeans a vita alta,. L'APERITIVO È arrivata sera. Per incontrarsi con le sue amiche all'ora dell'aperitivo Valentinauna scenografica terrazza di un albergo. Per l'...Kocca sceglie Kooomo per debuttare nell’ecommerce: lo shop digitale online in 6 settimane e un progetto omnichannel alle porte Internazionalizzare e aumentare le vendite: questi gli obiettivi che hann ...