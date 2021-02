Jennifer Lawrence ferita al volto a causa di un incidente sul set di Don't Look Up (Di sabato 6 febbraio 2021) L'attrice Jennifer Lawrence è stata ferita al volto durante le riprese di Don't Look Up, venendo colpita da una scheggia di vetro. Jennifer Lawrence è rimasta leggermente ferita sul set del film Don't Look Up, il progetto diretto da Adam McKay e prodotto per Netflix. Le riprese sono state interrotte dopo che l'attrice premio Oscar è stata coinvolta in un incidente causato da un'esplosione che non è andata come pianificata dai responsabili degli effetti speciali. La scena di Don't Look Up che era al centro dei ciak in programma oggi prevedeva l'esplosione di una finestra dopo che un cestino dell'immondizia veniva scagliato contro il vetro. Durante uno dei ciak l'eplosione ha però ... Leggi su movieplayer (Di sabato 6 febbraio 2021) L'attriceè stataaldurante le riprese di Don'tUp, venendo colpita da una scheggia di vetro.è rimasta leggermentesul set del film Don'tUp, il progetto diretto da Adam McKay e prodotto per Netflix. Le riprese sono state interrotte dopo che l'attrice premio Oscar è stata coinvolta in unto da un'esplosione che non è andata come pianificata dai responsabili degli effetti speciali. La scena di Don'tUp che era al centro dei ciak in programma oggi prevedeva l'esplosione di una finestra dopo che un cestino dell'immondizia veniva scagliato contro il vetro. Durante uno dei ciak l'eplosione ha però ...

