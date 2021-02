Il viaggio di Eugenio Scalfari

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Non sappiamo né il giorno né l’ora, ma, 96 anni, ha scritto su “Repubblica” che il suovolge al termine: “La salute del corpo e della mente è buona, la capacità di lavoro non è diminuita e la fantasia è sempre quella che mi ha tenuto compagnia per tanti anni, conducendomi a progettare il futuro e spingermi in nuovi sentieri da esplorare e percorrere. Eppure sento che ilvolge alla fine”. Ho letto eguali parole sul volto di mio padre, stessa età del grande giornalista, poco prima del suo addio. Ho ascoltato eguali parole dalla voce di Aldo Masullo, il filosofo napoletano che a 97 anni, poco prima di salutarmi, leggeva ora Manzoni ora Leopardi, ora Leopardi ora Manzoni, e scriveva chino sui fogli con il mare di Napoli negli occhi. Ascolto eguali parole da Franco Ferrarotti, 94 anni, ...