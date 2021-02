“Il vero problema sono i piccoli evasori, come i commercianti e gli artigiani” – bufale su Draghi (Di venerdì 5 febbraio 2021) “In tempo di crisi è facile prendersela con le banche quando il vero problema sono i piccoli evasori, come i commercianti e gli artigiani” recita un meme col volto dell’incaricato Presidente del Consiglio Mario Draghi. Vi roviniamo la sorpresa: è una bufala e noi sappiamo chi è il vero problema. Premessa: chi è il vero problema in questi climi campagne elettorali Il vero problema sono le persone che sentendosi in campagna elettorale permanente diffondono meme artefatti e bufale contro il rappresentante di un Governo sgradito, anche solo potenziale. Il vero problema ... Leggi su bufale (Di venerdì 5 febbraio 2021) “In tempo di crisi è facile prendersela con le banche quando ile gli” recita un meme col volto dell’incaricato Presidente del Consiglio Mario. Vi roviniamo la sorpresa: è una bufala e noi sappiamo chi è il. Premessa: chi è ilin questi climi campagne elettorali Ille persone che sentendosi in campagna elettorale permanente diffondono meme artefatti econtro il rappresentante di un Governo sgradito, anche solo potenziale. Il...

