Il professore indagato per il suicidio dello studente

Succede a Roma. Nell'estate del 2019 un ragazzo si toglie la vita. Ora la Procura di Roma accusa uno dei suoi professori di maltrattamenti e istigazione al suicidio. Lo avrebbe ridicolizzato e denigrato a scuola. Racconta Repubblica: Un liceo di uno storico quartiere di Roma, un ragazzino di 17 anni con qualche problema di apprendimento e la passione per lo sport. Un incidente che lo costringe su una sedia a rotelle, la fatica di riprendere la vita normale e un professore di matematica e fisica che lo denigra davanti a tutti, continuamente. Tanto da arrivare persino a pubblicare una nota sul registro elettronico visibile a tutti in cui ridicolizza i «foglietti inutili» che il ragazzo utilizza insieme all'insegnante di sostegno per aiutarsi e in cui scrive che il compito che ha sbagliato «sarebbe stato una passeggiata persino per un bambino della ...

