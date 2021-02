Il Covid non fa sconti al Napoli, nuova positività nella rosa azzurra (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Neanche il tempo di sorridere per la probabile fine del calvario per Fabian Ruiz che per il Napoli è tempo di affrontare un nuovo caso di coronavirus all’interno della propria rosa. Si tratta di Faouzi Ghoulam che è risultato positivo dopo ilo tampone naso-faringeo al quale si è sottoposto privatamente ieri pomeriggio. Il giocatore è asintomatico e sarà costretto a osservare il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. La comunicazione è stata data dal Napoli attraverso il proprio profilo Twitter. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Neanche il tempo di sorridere per la probabile fine del calvario per Fabian Ruiz che per ilè tempo di affrontare un nuovo caso di coronavirus all’interno della propria. Si tratta di Faouzi Ghoulam che è risultato positivo dopo ilo tampone naso-faringeo al quale si è sottoposto privatamente ieri pomeriggio. Il giocatore è asintomatico e sarà costretto a osservare il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. La comunicazione è stata data dalattraverso il proprio profilo Twitter. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

