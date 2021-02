I riformisti del Pd rilanciano | Alfieri | «Facciamo partire il governo Draghi | subito dopo il partito deve fare un congresso» – L’intervista

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Non sono indiscrezioni, ma segnali lanciati apertamente alla segreteria di Nicola Zingaretti: la linea seguita deldemocratico va bene per queste giornate di instabilità, maoccorrerà discutere della gestione dele della leadership. A dirlo, è un folto gruppo di iscritti. Il primo a uscire allo scoperto è stato il senatore Tommaso Nannicini: «Il Pd ha gestito questa fase con qualche timidezza di troppo. Troppo appiattiti su Conte. Ora serve un». Oggi, Base riformista, componente delche conta 20 senatori e 30 deputati, assume una posizione ufficiale: «ilil Pd...

EsenSemo : @swamilee @La_manina__ @raffaellapaita Mamma mia ?? I famigerati RIFORMISTI LIB che sparano a palle incatenate verso… - OnoMoreTime : RT @dariodivico: se Zaia e Giorgetti riescono nell'operazione pro-Draghi si 'scongela' ed europeizza il voto del Nord produttivo e si rende… - Lucia39134555 : RT @dariodivico: se Zaia e Giorgetti riescono nell'operazione pro-Draghi si 'scongela' ed europeizza il voto del Nord produttivo e si rende… - flinxkk8 : RT @dariodivico: se Zaia e Giorgetti riescono nell'operazione pro-Draghi si 'scongela' ed europeizza il voto del Nord produttivo e si rende… - adrianodeambr : RT @dariodivico: se Zaia e Giorgetti riescono nell'operazione pro-Draghi si 'scongela' ed europeizza il voto del Nord produttivo e si rende… -

Ultime Notizie dalla rete : riformisti del

Avanti!

... Giorgia Meloni è stata eletta lo scorso settembre come presidente dei conservatori e...poi che la Meloni sia l'unico attuale leader politico italiano e segretario di partito a far parte...Che ha chiesto di rispondere alle emergenzePaese: non disperdere i fondiNext generation e ... lo abbiamo fatto con il nostro stile, senza alzare la voce, come fanno i, che cercano ...“Gli italiani corrono sempre in aiuto del vincitore”, diceva Ennio Flaiano: mai come nel caso della stampa italiana queste parole sono così calzanti Oltre due anni a ‘pendere’ dalle labbra, o meglio d ...Fedeli ai valori della giustizia sociale, riformista, difensore del "welfare state". Ma allo Stato rimproverava di “prelevare male” e di ...