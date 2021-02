I rider di Just Eat saranno assunti come lavoratori dipendenti: “Una scelta etica di responsabilità” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Just Eat assumerà i rider come lavoratori dipendenti: si parte da marzo Just Eat, nota azienda che si occupa di consegne di cibo a domicilio, ha annunciato che assumerà i rider come lavoratori dipendenti. Si tratta di una vera e propria svolta, che prenderà il via a marzo da Monza con i primi 50 rider assunti. Il numero degli assunti dovrebbe salire a mille nei due mesi successivi nelle città di Brescia, Verona, Parma e Reggio Emilia, fino ad arrivare, entro la fine del 2021, all’assunzione di tutti i rider (circa tremila) nelle 23 città dove l’azienda opera. I contratti di lavoro, che saranno full time (40 ore a settimana), part-time ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 febbraio 2021)Eat assumerà i: si parte da marzoEat, nota azienda che si occupa di consegne di cibo a domicilio, ha annunciato che assumerà i. Si tratta di una vera e propria svolta, che prenderà il via a marzo da Monza con i primi 50. Il numero deglidovrebbe salire a mille nei due mesi successivi nelle città di Brescia, Verona, Parma e Reggio Emilia, fino ad arrivare, entro la fine del 2021, all’assunzione di tutti i(circa tremila) nelle 23 città dove l’azienda opera. I contratti di lavoro, chefull time (40 ore a settimana), part-time ...

