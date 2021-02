Governo Draghi, la maggioranza si allarga: spunta l’ipotesi delle “personalità d’area” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il mandato ricevuto da Draghi è chiaro: è necessario formare un Governo solido per gestire l’emergenza sanitaria, quella economica – aggravata da quella sanitaria -, e il Recovery plan. Per fare questo, Mattarella ha dato carta bianca a Mario Draghi: nessun paletto. L’ex numero uno della Bce ha aperto le consultazioni chiarendo come prima cosa che non intende commissariare il Parlamento. In base alle trattative che porterà avanti con i partiti, il presidente del Consiglio incaricato opterà per la combinazione che garantisca la maggiore stabilità possibile. Partendo da questi presupposti, inizia a delinearsi l’ipotesi di un Governo “tecnico-politico”. Oggi Il Corriere parla di “personalità d’area”, in grado di tenere insieme una larghissima ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il mandato ricevuto daè chiaro: è necessario formare unsolido per gestire l’emergenza sanitaria, quella economica – aggravata da quella sanitaria -, e il Recovery plan. Per fare questo, Mattarella ha dato carta bianca a Mario: nessun paletto. L’ex numero uno della Bce ha aperto le consultazioni chiarendo come prima cosa che non intende commissariare il Parlamento. In base alle trattative che porterà avanti con i partiti, il presidente del Consiglio incaricato opterà per la combinazione che garantisca la maggiore stabilità possibile. Partendo da questi presupposti, inizia a delinearsidi un“tecnico-politico”. Oggi Il Corriere parla di “”, in grado di tenere insieme una larghissima ...

matteosalvinimi : Se qualcuno a sinistra ha in mente la riedizione del governo Conte, cambiando Conte con Draghi, non ci interessa. - borghi_claudio : Articolo di dieci anni fa. Vale ancora adesso, parola per parola. E vale ancora di più quando il vero strumento di… - matteosalvinimi : Entrare nel governo? Per fare cosa e con chi? Con Draghi parleremo di salute, scuola e lavoro, di vita reale, di pe… - PippoPusante : RT @strange_days_82: Non capisco questa critica a #Bagnai. La lega governa insieme al cdx in 14 regioni e non deve chiudere ad un possibile… - RichardGiagulli : @borghi_claudio Zeke : Marley = sovranisti = governo Draghi ? -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi Governo Draghi, Crisanti: "Io ministro? Ci penserei"

"Alla Salute serve persona con competenze" "Non mi hanno chiesto di fare il ministro della Salute " in un possibile governo Draghi, "né ufficialmente né ufficiosamente. È un'invenzione della stampa che si esercita a indovinare". Ma lo farebbe? "Non lo so". Intanto "ci penso, mi esercito". Così Andrea Crisanti, ...

Attendiamo i programmi, non basta aver studiato dai Gesuiti

...Conte la chiesa ora elogia Draghi Ma la sua visione si sposa con quella di Francesco?'. E questo anche perché nel corpo del pezzo si riconoscono le prese di distanza da scelte del precedente governo '...

Da Zingaretti a Cartabia, ecco il totoministri del governo Draghi Il Sole 24 ORE Governo: riprese consultazioni Draghi, a colloquio Fdi

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Sono riprese a Montecitorio le consultazioni per la formazione del governo del presidente del Consiglio incaricato, Mario ...

Renzi (IV): siamo al fianco di Draghi, errore porre veti

“Italia Viva accoglie l’appello del presidente della Repubblica e appoggerà il governo indipendentemente dal nome dei ministri, da quanti saranno tecnici e quanti politici. Abbiamo detto a Draghi che ...

"Alla Salute serve persona con competenze" "Non mi hanno chiesto di fare il ministro della Salute " in un possibile, "né ufficialmente né ufficiosamente. È un'invenzione della stampa che si esercita a indovinare". Ma lo farebbe? "Non lo so". Intanto "ci penso, mi esercito". Così Andrea Crisanti, ......Conte la chiesa ora elogiaMa la sua visione si sposa con quella di Francesco?'. E questo anche perché nel corpo del pezzo si riconoscono le prese di distanza da scelte del precedente'...Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Sono riprese a Montecitorio le consultazioni per la formazione del governo del presidente del Consiglio incaricato, Mario ...“Italia Viva accoglie l’appello del presidente della Repubblica e appoggerà il governo indipendentemente dal nome dei ministri, da quanti saranno tecnici e quanti politici. Abbiamo detto a Draghi che ...