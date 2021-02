Gao Liu choc | l’attrice cinese che ha perso il naso dopo un’operazione

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Gao Liu, notizia incredibile in Cina. Ecco come una star nazionale haletteralmente ilin Cina: Gao Liu, popolarissima attrice e cantante, haila causa di un intervento di chirurgia estetica. A svelare il dramma è la stessa star ai suoi cinque milioni di follower su Sina Weibo. L'articolo proviene da Inews.it.

è una popolare attrice e cantante cinese. La stella nascente è finita al centro delle cronache internazionali per aver condiviso con i suoi milioni di fan i risultati di un'operazione ...Gli utenti cinese del Web hanno reagito con orrore alle fotografie postate da una stella nascente del cinema orientale,, 24 anni che sul suo profilo nel social network Weibo ha postato le immagini del terribile risultato derivato dal suo intervento di chirurgia estetica finito male. Nelle foto postate si vede ...Gao Liu, notizia incredibile in Cina. Ecco come una star nazionale ha perso letteralmente il naso. La ricostruzione.Aveva deciso di sottoporsi all’intervento, così che un naso “più bello” potesse dare una spinta alla sua carriera ...