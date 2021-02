Fiorentina Inter, Passarella: «La partita del mio cuore. Che intelligenza Lautaro» (Di venerdì 5 febbraio 2021) Daniel Passarella, ex di Fiorentina e Inter, ha parlato del match di questa sera Questa sera, Fiorentina e Inter apriranno la 21esima giornata di campionato e a parlare del match, in una Intervista a La Gazzetta dello Sport, è stato un grande doppio ex: Daniel Passarella. Fiorentina Inter – «Purtroppo non vedo tantissimo calcio italiano, ma questa e? la partita del mio cuore e non posso perderla. Ho un rapporto splendido con entrambe le citta?. Quando ci torno, mi sento a casa, anche perche? ho tanti amici. A Milano mi sento spesso con Lele Oriali, e sono felice che sia rimasto nel club. A Firenze, ovviamente, con Giancarlo Antognoni e con il d.s. Daniele Prade?, a cui ogni tanto consiglio dei ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Daniel, ex di, ha parlato del match di questa sera Questa sera,apriranno la 21esima giornata di campionato e a parlare del match, in unavista a La Gazzetta dello Sport, è stato un grande doppio ex: Daniel– «Purtroppo non vedo tantissimo calcio italiano, ma questa e? ladel mioe non posso perderla. Ho un rapporto splendido con entrambe le citta?. Quando ci torno, mi sento a casa, anche perche? ho tanti amici. A Milano mi sento spesso con Lele Oriali, e sono felice che sia rimasto nel club. A Firenze, ovviamente, con Giancarlo Antognoni e con il d.s. Daniele Prade?, a cui ogni tanto consiglio dei ...

