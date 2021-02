Festival di Sanremo 2021: possibili zone rosse per garantire la sicurezza in città (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ordinanze ad hoc per garantire la massima sicurezza al Festival di Sanremo 2021. La nuova edizione del Festival più importante della musica italiana passerà alla storia come una manifestazione blindata e nel massimo rispetto delle norme anti Covid. In attesa di scoprire le norme antiassembramento che verranno messe nero su bianco dopo la riunione del Comitato, iniziano a circolare alcune indiscrezioni. È possibile, infatti, che per garantire la sicurezza in città vengano istituite apposite zone rosse per neutralizzare il pericolo degli assembramenti con varchi presidiati dalle forze dell’ordine e accessi solo per i residenti dalle ore 18:00. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ordinanze ad hoc perla massimaaldi. La nuova edizione delpiù importante della musica italiana passerà alla storia come una manifestazione blindata e nel massimo rispetto delle norme anti Covid. In attesa di scoprire le norme antiassembramento che verranno messe nero su bianco dopo la riunione del Comitato, iniziano a circolare alcune indiscrezioni. È possibile, infatti, che perlainvengano istituite appositeper neutralizzare il pericolo degli assembramenti con varchi presidiati dalle forze dell’ordine e accessi solo per i residenti dalle ore 18:00. SportFace.

