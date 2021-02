Elsa Fornero dà istruzioni a Draghi: togli di mezzo quota 100 e il blocco dei licenziamenti (Di venerdì 5 febbraio 2021) Elsa Fornero non resiste naturalmente alla voglia di dispensare consigli non richiesti. E così con un editoriale sulla Stampa elargisce suggerimenti a Mario Draghi, pur premettendo che lui non ne ha “un gran bisogno”. La Fornero avverte Draghi: avere a che fare coi partiti è un problema Innanzitutto avverte Draghi che se dovrà avere a che fare con i partiti e non con i tecnici avrà più di un problema. “Il problema di Draghi è come convincere i partiti – del cui sostegno il suo governo, come ogni altro, avrà bisogno – della validità delle riforme che sarà necessario adottare”. E questo perché i partiti “hanno identificato il bene dell’Italia con il benessere momentaneo degli italiani, indifferenti alle conseguenze di medio termine delle loro scelte e giocando su ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 5 febbraio 2021)non resiste naturalmente alla voglia di dispensare consigli non richiesti. E così con un editoriale sulla Stampa elargisce suggerimenti a Mario, pur premettendo che lui non ne ha “un gran bisogno”. Laavverte: avere a che fare coi partiti è un problema Innanzitutto avverteche se dovrà avere a che fare con i partiti e non con i tecnici avrà più di un problema. “Il problema diè come convincere i partiti – del cui sostegno il suo governo, come ogni altro, avrà bisogno – della validità delle riforme che sarà necessario adottare”. E questo perché i partiti “hanno identificato il bene dell’Italia con il benessere momentaneo degli italiani, indifferenti alle conseguenze di medio termine delle loro scelte e giocando su ...

fleinaudi : #BuonaPagina 'Il futuro dei giovani e il nodo di quota 100' Elsa #Fornero @LaStampa ??Mario Draghi non ha un gran… - Corriere : Elsa Fornero: «La crisi? Ho provato rabbia, sono piccoli uomini con intelligenza limitata» - La7tv : #dimartedi Elsa #Fornero attacca Matteo #Renzi: 'Dov'è il senso responsabilità di una persona che apre una crisi di… - Beppeley : RT @fleinaudi: #BuonaPagina 'Il futuro dei giovani e il nodo di quota 100' Elsa #Fornero @LaStampa ??Mario Draghi non ha un gran bisogno d… - liuclav : speriamo che non sia come quell’altro Mario e che tra i ministri non ci sia una Elsa!! #fornero #Monti #SuperMario -