Effetto Draghi: posti in piedi e cappello in mano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il paradosso di questa storia, che consuma tappe prima ancora che si manifestino, è che Mario Draghi corre il rischio del “troppo”, non del “troppo poco”. Perché, detta in modo un po’ prosaico, davvero non ce n’è uno che adesso non voglia entrare nel governo, a tutti i livelli e in ogni partito pronto ad offrire il sostegno. Raccontano che anche Matteo Salvini, dopo l’iniziale perplessità, ci abbia preso gusto. E abbia iniziato a immaginare un suo ritorno in grande stile, dopo aver constatato quanto gli sia costata la perdita del Viminale in termini di consensi. E vorrebbe tanto rientrare, magari proprio lì, per ricominciare da dove tutto era finito. Raccontano anche che Beppe Grillo, grande artefice di questa ennesima svolta del Movimento Cinque Stelle dopo l’estate del 2019, arriverà a Roma con la precisa intenzione di traghettare le sue anime perse in un’operazione ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il paradosso di questa storia, che consuma tappe prima ancora che si manifestino, è che Mariocorre il rischio del “troppo”, non del “troppo poco”. Perché, detta in modo un po’ prosaico, davvero non ce n’è uno che adesso non voglia entrare nel governo, a tutti i livelli e in ogni partito pronto ad offrire il sostegno. Raccontano che anche Matteo Salvini, dopo l’iniziale perplessità, ci abbia preso gusto. E abbia iniziato a immaginare un suo ritorno in grande stile, dopo aver constatato quanto gli sia costata la perdita del Viminale in termini di consensi. E vorrebbe tanto rientrare, magari proprio lì, per ricominciare da dove tutto era finito. Raccontano anche che Beppe Grillo, grande artefice di questa ennesima svolta del Movimento Cinque Stelle dopo l’estate del 2019, arriverà a Roma con la precisa intenzione di traghettare le sue anime perse in un’operazione ...

CarloCalenda : Un sostegno largo a #Draghi avrebbe anche un effetto di pacificazione, che non vuol dire annullare le differenze ma… - Corriere : Effetto Draghi, lo spread scende a quota 100 punti: è la prima volta da dicembre 2015 - alexbarbera : Sulle attese del governo Draghi lo spread Btp-Bund scende sotto i cento punti base. Non accadeva da cinque anni. Se… - Frangarnonflec1 : effetto draghi in Grecia - luigifiato76 : RT @HuffPostItalia: Effetto Draghi: posti in piedi e cappello in mano -