Donna accoltellata a Catania: alla base una lite condominiale (Di venerdì 5 febbraio 2021) Non ce l’ha fatta la Donna accoltellata a Catania nel corso di una lite condominiale l’altro ieri sera. È purtroppo deceduta nel pomeriggio di ieri, a causa delle gravi ferite riportate. In un primo momento, erano emerse alcune confusionarie informazioni sulle dinamiche dell’accaduto, poi chiarite dal fratello della vittima alla Polizia. Si tratta di tensioni nei rapporti condominiali tra le due famiglie. Spesso vi erano litigi tra vicini a causa dei continui rumori che provenivano dall’appartamento della Donna di origini rumene, autrice del delitto. Pare, infatti, che i bambini fossero particolarmente irrequieti e che spesso e volentieri si lasciassero andare a schiamazzi alle ore più disparate. Per questo motivo la Donna che è rimasta uccisa a ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Non ce l’ha fatta lanel corso di unal’altro ieri sera. È purtroppo deceduta nel pomeriggio di ieri, a causa delle gravi ferite riportate. In un primo momento, erano emerse alcune confusionarie informazioni sulle dinamiche dell’accaduto, poi chiarite dal fratello della vittimaPolizia. Si tratta di tensioni nei rapporti condominiali tra le due famiglie. Spesso vi erano litigi tra vicini a causa dei continui rumori che provenivano dall’appartamento delladi origini rumene, autrice del delitto. Pare, infatti, che i bambini fossero particolarmente irrequieti e che spesso e volentieri si lasciassero andare a schiamazzi alle ore più disparate. Per questo motivo lache è rimasta uccisa a ...

QuotidianPost : Donna accoltellata a Catania: alla base una lite condominiale - infoitinterno : Lite tra vicini a Catania: muore donna accoltellata - infoitinterno : Lite tra vicini per rumore, donna muore accoltellata a Catania. - infoitinterno : La donna morta accoltellata dopo una lite fra vicini per i rumori - NuovoSud : Lite tra vicini per troppo rumore, donna morta accoltellata a Catania -