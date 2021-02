‘Devo correre a casa, mio figlio è privo di sensi’: chiede aiuto alla Polizia, neonato trasportato in tempi record all’Ospedale (Di venerdì 5 febbraio 2021) La storia a lieto fine ha avuto un’inizio tragico: è successo tutto molto in fretta, nella giornata di oggi, 5 febbraio. Sono le 13:15 quando una pattuglia della Polizia Stradale di Albano in transito sulla SS7 Appia è stata fermata da un utente per chiedere aiuto. Agli operatori ha riferito che doveva correre a casa perché la moglie, lo aveva avvertito telefonicamente che il loro bambino di 17 mesi era privo di sensi. Immediata la staffetta dei poliziotti all’utente per farlo arrivare a casa nel minor tempo possibile. Accompagnato all’interno dell’abitazione i poliziotti hanno capito la gravità della situazione: non c’era tempo da perdere. Da Albano ad Ariccia in 10 minuti per raggiungere il NOC – Ospedale dei Castelli Romani dove il piccolo è stato affidato alle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 febbraio 2021) La storia a lieto fine ha avuto un’inizio tragico: è successo tutto molto in fretta, nella giornata di oggi, 5 febbraio. Sono le 13:15 quando una pattuglia dellaStradale di Albano in transito sulla SS7 Appia è stata fermata da un utente perre. Agli operatori ha riferito che dovevaperché la moglie, lo aveva avvertito telefonicamente che il loro bambino di 17 mesi eradi sensi. Immediata la staffetta dei poliziotti all’utente per farlo arrivare anel minor tempo possibile. Accompagnato all’interno dell’abitazione i poliziotti hanno capito la gravità della situazione: non c’era tempo da perdere. Da Albano ad Ariccia in 10 minuti per raggiungere il NOC – Ospedale dei Castelli Romani dove il piccolo è stato affidato alle ...

