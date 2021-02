Dayane Mello prende parte alla veglia funebre per il fratello - (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roberta Damiata Per seguire i funerali del giovane fratello Lucas, scomparso per un incidente stradale, Dayane ha assistito alla cerimonia in videochiamata La scomparsa prematura per un incidente stradale di Lucas fratello 27enne di Dayane Mello ha gettato nello sconforto la casa del Grande fratello Vip, modificando dinamiche ormai consolidate. E così la polemica dei voti per portare alla vittoria la concorrente da parte di alcuni siti brasiliani si è spenta a causa dell’inaspettata e dolorosa notizia. Dayane, nonostante la disperazione e il grave lutto, ha comunque deciso di rimanere nella Casa “a finire il gioco che avevo iniziato”. Tutti per lei hanno avuto grandi parole di conforto, facendo anche ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roberta Damiata Per seguire i funerali del giovaneLucas, scomparso per un incidente stradale,ha assistitocerimonia in videochiamata La scomparsa prematura per un incidente stradale di Lucas27enne diha gettato nello sconforto la casa del GrandeVip, modificando dinamiche ormai consolidate. E così la polemica dei voti per portarevittoria la concorrente dadi alcuni siti brasiliani si è spenta a causa dell’inaspettata e dolorosa notizia., nonostante la disperazione e il grave lutto, ha comunque deciso di rimanere nella Casa “a finire il gioco che avevo iniziato”. Tutti per lei hanno avuto grandi parole di conforto, facendo anche ...

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - pomeriggio5 : La reazione degli inquilini del #GFVIP dopo la scomparsa del fratello di Dayane Mello #Pomeriggio5 - pomeriggio5 : Grave lutto per Dayane Mello, suo fratello è rimasto vittima di un incidente ?? #Pomeriggio5 #GFVIP - Ros_Mello_ : RT @mummyunicorn: Secondo me Dayane non vuole dirlo ma se Rosa abbandonasse con lei se ne andrebbe subito via dalla porta rossa. Ora rimane… - Ros_Mello_ : RT @carolin05107782: In un momento del genere, Dayane pensa anche a noi, a come potremmo rimanere se dovesse uscire. E mi fa star male, pe… -