Crema | scontro tra 2 auto e camion all’alba | grave 26enne di Romano

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Undidi Lombardia è ricoverato in prognosi riservata per le gravi lesioni riportate in unotra dueavvenuto alle prime luci dell’alba di venerdì (5 febbraio) lungo la strada Paullese, nei pressi di. Il sinistro è accaduto all’altezza dello svincolo per Capergnanica. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma dai primi accertamenti intorno alle 6.40 si sarebbero scontrate duee uncon a bordo rispettivamente un quarantasettenne, une un 52enne. Il, residente nel paese della Bassa, è parso subito in gravi condizioni, tanto che per lui è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il giovane è stato portato dai soccorritori in codice rosso all’ospedale di ...

Un uomo di 26 anni è rimasto gravemente ferito nellofra la sua auto e un camion questa mattina a, in provincia di Cremona. Poco dopo le 6.30 sulla Paullese i due mezzi si sono scontrati frontalmente. Il 26enne, riferisce l'Areu, è stato ...Il 26enne è stato portato dai soccorritori in codice rosso all'ospedale di, mentre non sono gravi un uomo di 47 anni che viaggiava con lui e il 52enne che era alla guida del camion. Insieme con ...Un 26enne di Romano di Lombardia è ricoverato in prognosi riservata per le gravi lesioni riportate in uno scontro tra due auto avvenuto alle prime luci dell’alba di venerdì (5 febbraio) lungo la strad ...Un grave incidente è avvenuto all’alba di venerdì 5 febbraio e ha coinvolto due autovetture e un camion sulla tangenziale di Crema (ex Statale 415). I feriti sono tre, uno sarebbe in gravi condizioni: ...