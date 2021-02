Covid-19, perché preoccupano le “varianti” del virus Sars-CoV-2 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Più o meno 4000. Tante sarebbero le piccole o grandi “mutazioni” che caratterizzano il percorso evolutivo del virus Sars-CoV-2 e che mettono in ansia gli esperti di tutto il mondo, soprattutto perché non si sa ancora con precisione se e come i vaccini disponibili modificheranno la loro azione protettiva, mediata dalla sintesi di anticorpi indotta dall’immunizzazione, nei confronti di queste varianti del virus. Sia chiaro: non si tratta di un processo nuovo. I virus, infatti, tendono ad “adattarsi” all’ospite e se intervengono fattori esterni come appunto un vaccino, possono anche “cambiarsi” in piccole parti. L’importante è monitorare la situazione e vedere se e come il virus sta cambiando, ricordando che quanto più la vaccinazione su larga scala è rapida, tanto minore ... Leggi su dilei (Di venerdì 5 febbraio 2021) Più o meno 4000. Tante sarebbero le piccole o grandi “mutazioni” che caratterizzano il percorso evolutivo del-CoV-2 e che mettono in ansia gli esperti di tutto il mondo, soprattuttonon si sa ancora con precisione se e come i vaccini disponibili modificheranno la loro azione protettiva, mediata dalla sintesi di anticorpi indotta dall’immunizzazione, nei confronti di questedel. Sia chiaro: non si tratta di un processo nuovo. I, infatti, tendono ad “adattarsi” all’ospite e se intervengono fattori esterni come appunto un vaccino, possono anche “cambiarsi” in piccole parti. L’importante è monitorare la situazione e vedere se e come ilsta cambiando, ricordando che quanto più la vaccinazione su larga scala è rapida, tanto minore ...

