Consultazioni | Draghi incassa il sì di Leu | Renzi e Pd Tajani | ' Pieno appoggio | no a nuova maggioranza' Meloni | ' No alla fiducia' Domani

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Si è concluso il secondo giorno didel premier incaricato Mario, che questa mattina ha incontrato il gruppo per le autonomie e Italia viva, la cui delegazione era guidata da ...

matteorenzi : Le dichiarazioni della delegazione di Italia Viva dopo le consultazioni con il Presidente incaricato Mario Draghi - fattoquotidiano : Consultazioni Draghi, Renzi: “Italia Viva sosterrà il governo senza veti”. Dal Mes ai nomi dei ministri: sono scomp… - petergomezblog : Governo Draghi, la diretta – Conte: Conte: ‘Io ostacolo a Draghi? I sabotatori sono altrove. Auspico un governo po… - GiuseppeCerul13 : Domani il #M5S troverà la formula retorica per far ingoiare il rospo ai propri elettori. E farà passare il sostegno… - amenkerini : RT @FranzFoti: C'è una pandemia globale che fa centinaia di morti al giorno e un'orrenda crisi economica che deve ancora mostrare il suo pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Consultazioni Draghi

Il Pd non mette sul tappeto l'argomento anti - Salvini (contrarietà invece ribadita anche alleda Leu, che pure guarda con fiducia al presidente incaricato). Il mosaico di...'La delegazione del Movimento 5 Stelle che domani alle ore 12.15 si recherà allecon il presidente del Consiglio incaricato Mariosarà composta dal Garante, Beppe Grillo e dal Capo politico, Vito Crimi. Per il Senato saranno presenti il capogruppo Ettore ...Prosegue la campagna vaccinale contro il Covid. Sono 1.024.271 gli italiani a cui è già stata somministrata anche la seconda dose ...Domani sarà proprio Salvini con i due capigruppo (non ci sarà Giorgetti) a chiudere il primo giro di consultazioni che prevede anche l'incontro con ilPrima delle consultazioni con Draghi i dirigenti d ...