Calciomercato Juventus, si riapre la pista francese: idea doppio scambio (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Calciomercato invernale è terminato ormai da quasi cinque giorni, ma in casa Juventus si starebbero già pianificando le possibili strategia in vista della campagna acquisti estiva. Obiettivo prioritario, dovrebbe essere il miglioramento del centrocampo, reparto oggetto di pesanti critiche in questa prima parte di stagione. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Di Marzio svela il retroscena: "Duello Juve e Inter per il difensore" Fabio Paratici e soci avrebbero messo nel proprio mirino il classe 1998 del Sassuolo, Manuel Locatelli, giocatore seguito ormai da tempo dalla Juventus. Un altro nome che nel corso della prossima estate potrebbe tornare molto di moda dalle parti della Continassa, potrebbe essere quello di Houssem Aouar del Lione. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ilinvernale è terminato ormai da quasi cinque giorni, ma in casasi starebbero già pianificando le possibili strategia in vista della campagna acquisti estiva. Obiettivo prioritario, dovrebbe essere il miglioramento del centrocampo, reparto oggetto di pesanti critiche in questa prima parte di stagione. LEGGI ANCHE:, Di Marzio svela il retroscena: "Duello Juve e Inter per il difensore" Fabio Paratici e soci avrebbero messo nel proprio mirino il classe 1998 del Sassuolo, Manuel Locatelli, giocatore seguito ormai da tempo dalla. Un altro nome che nel corso della prossima estate potrebbe tornare molto di moda dalle parti della Continassa, potrebbe essere quello di Houssem Aouar del Lione. LEGGI ANCHE:...

DiMarzio : #Calciomercato | #Khedira lascia la #Juventus: i dettagli del contratto con l'#HerthaBSC - cmdotcom : #JuveRoma: le probabili #formazioni, dove vederla in tv #SerieA #Juve #Roma #Juventus #JuventusRoma… - infoitsport : Calciomercato Juventus, osservato speciale in casa Roma! Tutti i dettagli - infoitsport : Calciomercato Juventus, Ancelotti lo porta via | Addio all’obiettivo - infoitsport : Calciomercato Juventus, Paratici in bilico: la priorità è assoluta -