Bimbo di 2 anni ucciso a Castel Volturno: la madre ricoverata per un malore (Di venerdì 5 febbraio 2021) ricoverata per un malore la madre del Bimbo di 2 anni morto per lesioni a Castel Volturno, in provincia di Caserta. La donna non avrebbe retto al dolore e avrebbe avuto un crollo emotivo nelle scorse ore. In carcere, accusato dell’omicidio del piccolo, il compagno, un 26enne ghanese. ricoverata la madre del Bimbo di 2 anni morto per lesioni Il figlio di 2 anni è morto pochi giorni fa per quelle che, per chi indaga, sarebbero lesioni riconducibili a un pestaggio subito tra le mura domestiche, e lei, una 29enne di nazionalità liberiana residente a Castel Volturno, non avrebbe retto al dramma e sarebbe stata ricoverata in seguito ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 5 febbraio 2021)per unladeldi 2morto per lesioni a, in provincia di Caserta. La donna non avrebbe retto al dolore e avrebbe avuto un crollo emotivo nelle scorse ore. In carcere, accusato dell’omicidio del piccolo, il compagno, un 26enne ghanese.ladeldi 2morto per lesioni Il figlio di 2è morto pochi giorni fa per quelle che, per chi indaga, sarebbero lesioni riconducibili a un pestaggio subito tra le mura domestiche, e lei, una 29enne di nazionalità liberiana residente a, non avrebbe retto al dramma e sarebbe statain seguito ...

IlCommentatore_ : RT @IlCommentatore_: Il MIO BIMBO ci ha chiesto un costume nuovo per carnevale. Gli abbiamo detto che purtroppo quest'anno non ci sarà ness… - wangxiaoT_U : @lamoursouffert ESATTOO nel senso, si vede che ha quasi 34 anni e yibo ha ancora la faccia da bimbo uuwu - opissochiara1 : RT @paol_2911: Mia madre negli anni '60 insegnava in una elementare di un paesino dell'alta Irpinia. Mi racconta sempre che il bimbo più po… - GhostdogRunner : RT @paol_2911: Mia madre negli anni '60 insegnava in una elementare di un paesino dell'alta Irpinia. Mi racconta sempre che il bimbo più po… - Liliwhities : RT @federica_3798: Tommaso io non so come spiegarti che già ormai ti vediamo come un bimbo di 3 anni da coccolare e proteggere pucci pucci… -