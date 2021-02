Banca Popolare di Sondrio | risultato netto 2020 in calo a 106 | 6 milioni di euro

(Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) –diha chiuso ilcon un utilepari a 106,6di(in contrazione del 22,4% rispetto al 2019) e un ROE del 3,7%. La posizione patrimoniale dell’istituto si è ulteriormente rafforzata, con un CET1 Ratio fullyphased al 16,20% e un Total Capital Ratio al 18,44%1, superiori ai requisiti assegnati dall’Autorità di Vigilanza. Nel corso dell’anno appena concluso, le nuove erogazioni di prestiti a famiglie e imprese sono state pari a circa 5,5 miliardi di(2 miliardi in più rispetto al periodo di riferimento) di cui circa 2 miliardi dicon l’intervento della garanzia statale. Laha inoltre autorizzato oltre 24 mila domande di moratoria per un debito ...

di Sondrio ha chiuso il 2020 con un utile netto pari a 106,6 milioni di euro (in contrazione del 22,4% rispetto al 2019) e un ROE del 3,7%. La posizione patrimoniale dell'istituto si è ...Ladi Sondrio ha chiuso il 2020 - secondo i dati preliminari pubblicati oggi - con un utile netto consolidato di 106,6 milioni di euro, in calo del 22,4% rispetto ai 137,4 milioni di euro ...Orvieto – Banca Popolare di Bari (Mediocredito Centrale S.p.A.), rende noto che, nella giornata del 4 febbraio, l’Assemblea degli azionisti ...Banca Popolare di Sondrio ha chiuso il 2020 con un utile netto pari a 106,6 milioni di euro (in contrazione del 22,4% rispetto al 2019) e un ROE ...