Avete mai visto la casa di Pier Silvio Berlusconi e della Toffanin? E' una villa a picco sul mare lussuosissima (Di venerdì 5 febbraio 2021) Silvia Toffanin è uno dei volti più amati del piccolo schermo; il suo programma, Verissimo, ha sempre un grande seguito ed è diventato un appuntamento irrinunciabile per molti telespettatori. La vita privata di Silvia Toffanin Nonostante sia un personaggio molto noto, la donna ha sempre cercato di tenere lontano dai riflettori la propria vita privata, proteggendo la propria privacy. Tuttavia, tutti ormai sono a conoscenza di alcuni aspetti della sua vita privata. Da quasi vent'anni, infatti, Silvia vive assieme a Pier Silvio Berlusconi e insieme hanno due figli, Lorenzo Mattia (nato il 10 giugno del 2010) e Sofia Valentina (nata il 10 settembre 2015). I due non sono sposati e non ne hanno mai sentito l'esigenza, nonostante il mondo del gossip si sia scatenato ...

