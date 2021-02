"A Draghi non mettiamo condizioni, non vogliamo metterci nel ridicolo" (Di venerdì 5 febbraio 2021) Mettere condizioni a Mario Draghi ci esporrebbe al ridicolo. Lo ha detto Bruno Tabacci, in rappresentanza di Centro Democratico - Italiani in Europa, componente del gruppo Misto alla Camera, dopo le consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato. “Abbiamo detto a Draghi che non abbiamo condizioni da porre, non vogliamo metterci nel ridicolo, ponendo delle condizioni sull’Ue a Mario Draghi. Siamo consapevoli che la svolta può essere importante. Siamo usciti dall’incontro con la consapevolezza che ce la si può fare e che questo Pese può andare verso una svolta”. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Metterea Marioci esporrebbe al. Lo ha detto Bruno Tabacci, in rappresentanza di Centro Democratico - Italiani in Europa, componente del gruppo Misto alla Camera, dopo le consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato. “Abbiamo detto ache non abbiamoda porre, nonnel, ponendo dellesull’Ue a Mario. Siamo consapevoli che la svolta può essere importante. Siamo usciti dall’incontro con la consapevolezza che ce la si può fare e che questo Pese può andare verso una svolta”.

