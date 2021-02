Wild - card in arrivo a Giro, Tour e Vuelta: l'Uci dice sì a una squadra in più (Di giovedì 4 febbraio 2021) Via libera, da parte dell'Unione Ciclistica Internazionale, a una richiesta avanzata dalle leghe nazionali di Francia, Italia e Spagna e sostenuta anche dagli organizzatori dei tre grandi giri. Nel ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 4 febbraio 2021) Via libera, da parte dell'Unione Ciclistica Internazionale, a una richiesta avanzata dalle leghe nazionali di Francia, Italia e Spagna e sostenuta anche dagli organizzatori dei tre grandi giri. Nel ...

Gazzetta_it : Wild-card a @giroditalia, @LeTour e @lavuelta: l’Uci dice sì, al via una squadra in più - eiaculatio : Maldini Baresi Gattuso Sheva Rossi Wild card per Inzaghi.., Ma poi sono troppo pochi 5, porco il clero ?? - vitoofwall82 : Maldini Sheva Gattuso Seedorf Ambro Wild card per Sandro Nesta - MariaBaleri : RT @fieracavalli: Chi si aggiudicherà una Wild Card per partecipare allo Small Tour della FEI Jumping World Cup di Verona? Dal 9 marzo al 4… - fieracavalli : Chi si aggiudicherà una Wild Card per partecipare allo Small Tour della FEI Jumping World Cup di Verona? Dal 9 marz… -

Ultime Notizie dalla rete : Wild card Wild - card in arrivo a Giro, Tour e Vuelta: l'Uci dice sì a una squadra in più

Via libera, da parte dell'Unione Ciclistica Internazionale, a una richiesta avanzata dalle leghe nazionali di Francia, Italia e Spagna e sostenuta anche dagli organizzatori dei tre grandi giri. Nel ...

Ecco le squadre invitate al Tour de France 2021: spazio ai team francesi

... invitata di diritto in quanto migliore squadra Professional del 2020, agli organizzatori restavano quindi a disposizione tre Wild Card che, senza sorpresa, sono andate ad altrettante squadre ...

Ciclismo, 4 wild-card per i Grandi Giri! L’Uci aumenta gli inviti: chi andrà al Giro d’Italia?

L'UCI ha ufficializzato la grande novità per i tre Grandi Giri, accogliendo la richiesta avanzata da RCS Sport (organizzatore del Giro d'Italia) e ASO (organizzatore di Tour de France e Vuelta di Spag ...

L'UCI CONFERMA: UNA WILDCARD IN PIU' AI GRANDI GIRI

In via eccezionale, nel 2021 Giro, Tour e Vuelta potranno allineare al via 23 squadre di 8 corridori per un totale di 184 partenti. «Questo aumento - sil legge nel comunicato UCI - permetterò agli org ...

Via libera, da parte dell'Unione Ciclistica Internazionale, a una richiesta avanzata dalle leghe nazionali di Francia, Italia e Spagna e sostenuta anche dagli organizzatori dei tre grandi giri. Nel ...... invitata di diritto in quanto migliore squadra Professional del 2020, agli organizzatori restavano quindi a disposizione treche, senza sorpresa, sono andate ad altrettante squadre ...L'UCI ha ufficializzato la grande novità per i tre Grandi Giri, accogliendo la richiesta avanzata da RCS Sport (organizzatore del Giro d'Italia) e ASO (organizzatore di Tour de France e Vuelta di Spag ...In via eccezionale, nel 2021 Giro, Tour e Vuelta potranno allineare al via 23 squadre di 8 corridori per un totale di 184 partenti. «Questo aumento - sil legge nel comunicato UCI - permetterò agli org ...