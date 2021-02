“Votate contro Draghi | andiamo al voto e Conte vi ricandida tutti”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Ufficialmente il portavoce dell’ex premier, l’ingegner Rocco Casalino, non rimpiangerebbe il ruolo che lascia. Ma voci di corridoio dicono tutt’altro. L’ex gieffino sarebbe pronto a tutto per riportare Giuseppea Palazzo Chigi. Martedì 2 febbraio è arrivata quella doccia fredda che, fino all’ultimo, molti speravano di aver scampato. L’inquilino del Quirinale, il Presidente L'articolo proviene da Leggilo.org.

... "Rocco Casalino in queste ore sta chiamando tutti i vertici del M5S e a ognuno di loro riporta il seguente messaggio del suo schiavo (alias "Giuseppi"): 'Draghi, andiamo al voto e ...Il ricorsole delibere dell'assemblea di condominio può essere esperito senza termini di ... che può essere fatta valere anche da parte del condomino che le abbia, le delibere ...«Se Draghi non ha i voti - è il suo ragionamento appeso al nulla - si torna ... è riuscito a strappare a Beppe Grillo un endorsment: «Siamo con Conte e contro Draghi». E sulla stessa linea si sono ...Doppio tapiro nella puntata di Striscia la notizia in onda il 4 febbraio 2021: Conte e Casalino nel mirino di Staffelli ...