Ufficiale | Ighalo ha firmato con l’Al Shabab

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Odionè un nuovo giocatore del. L’attaccante nigeriano, a 31 anni, ha deciso di ripartire dall’Arabia Saudita. Accordo fino al 2023 per l’ex Udinese e Cesena. Nel team saudita c’è anche l’ex interista Ever Banega. ?? ???? "???????" .. ??? ?? ???? #?????? ????? #?????? pic.twitter.com/H8zcJ1nrAJ — ???? ?????? ??????? (@AlSaudiFC) February 4, 2021 Foto: Twitter Man Utd L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sportli26181512 : UFFICIALE: l'ex Man United Ighalo riparte ddall'Al Shabab: Odion Ighalo è un nuovo giocatore dell'Al Shabab....… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Ighalo

alfredopedulla.com

Commenta per primo Odionè un nuovo giocatore dell'Al Shabab . L'attaccante nigeriano, 31 anni, dopo aver chiuso la sua parentesi al Manchester United, in prestito dallo Shanghai Shenhua, riparte dall'Arabia Saudita. ...Per maggiori informazioni, leggi l'articolo 43 del regolamento. Ajax Acquisti : Ousama ... prestito), Timothy Fosu - Mensah (Leverkusen), Jesse Lingard (West Ham, prestito), Odion(...Il calciomercato invernale entra nel vivo. Andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono gli affari più caldi e le ufficialità che hanno contraddistinto la giornata odierna, 31 gennaio 2021 (notizie da ...– La Roma è in attesa del rinnovo di Henrikh Mkhitaryan. Come riporta Gazzetta.it, il giocatore ha raggiunto le 25 presenze stagionali, la Roma gli ha comunicato ufficialmente già qualche giorno fa ch ...