Traffico Roma del 04-02-2021 ore 12 | 30

(Di giovedì 4 febbraio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Googleregistrato in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo sul raccordo e consolari in tangenziale e bravi verso San Giovanni tra la stazione Tiburtina al bivio con laL’Aquila la polizia locale Ci segnala un incidente sulla Laurentina all’altezza di via Saline in direzione del centro possibili disagi proseguono i lavori sul viadotto della Magliana tratta dellaFiumicino l’arteria è chiusa tra le Tre Fontane via della Magliana in direzione di Fiumicino Coloro che sono diretti verso ...