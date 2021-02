Spider-Man 3, Tom Holland: "Sarà il film dedicato a un supereroe più ambizioso di sempre" (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tom Holland Sarà il protagonista di Spider-Man 3 e la star ha parlato del film e del possibile coinvolgimento di Tobey Maguire e Kirsten Dunst. Spider-Man 3, secondo quanto dichiarato dal protagonista Tom Holland, Sarà il film di supereroi più ambizioso di sempre. L'interprete di Peter Parker ha inoltre parlato del possibile coinvolgimento delle star delle versioni precedenti dell'iconico personaggio, come Tobey Maguire e Kristen Dunst. Tom Holland, intervistato da Variety, ha dichiarato parlando di Spider-Man 3: "Posso dire che è il film dedicato a un supereroe più ambizioso mai realizzato. Ti siedi, leggi la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tomil protagonista di-Man 3 e la star ha parlato dele del possibile coinvolgimento di Tobey Maguire e Kirsten Dunst.-Man 3, secondo quanto dichiarato dal protagonista Tomildi supereroi piùdi. L'interprete di Peter Parker ha inoltre parlato del possibile coinvolgimento delle star delle versioni precedenti dell'iconico personaggio, come Tobey Maguire e Kristen Dunst. Tom, intervistato da Variety, ha dichiarato parlando di-Man 3: "Posso dire che è ila unpiùmai realizzato. Ti siedi, leggi la ...

tonia123_ : Raga comunque sto guardando i film di spider man, non capisco se è solo una mia impressione che L’attore che lo int… - Mari_perfectnow : ma se vado a passeggio per il Queens è possibile che incontri Spider Man? chiedo per un'amica - 3cinematographe : #Spider-Man3: 'è lo standalone su supereroe più ambizioso di sempre!' - GianlucaOdinson : Spider-Man 3, per Tom Holland è 'il film di supereroi standalone più ambizioso di sempre' - GianlucaOdinson : Spider-Man 3, Flash Thompson sarà dalla parte di Mysterio -