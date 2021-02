Renzi silura il Conte-ter e spacca gli avversari Ma almeno viaggia verso l’irrilevanza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 febbraio 2021) A conclusione del mandato esplorativo di Roberto Fico, in una giornata che sarebbe meglio dimenticare ma che non dimenticheremo, è arrivata la parola fine da parte del Capo dello Statosul primo estenuante e avvilente tempo di questa crisi premeditata da troppo tempo, verosimilmente fin dalla nascita dello stesso2, a cui Matteo, con inusitata generosità, come amano ripetere molti italovivi, volle con slancio dare vita. Con determinazione ancora maggiore e con una spregiudicatezza malevola nei confronti del paese prima ancora che degli alleati di governo e dell’odiatissimo presidente del Consiglio,si è dedicato dopo la demolizione del2 all’aborto del3, a cui ha finto di dare un’opportunità solo per aprire una pseudo-trattativa fondata su pretese ...