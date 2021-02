Razzismo | Arteta | “Insulti social? Minano la salute mentale dei calciatori”

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 febbraio 2021) “Ci sono diversi tipi di abusi e vanno tutti estirpati. Imedia hanno una grande responsabilità di ciò che sta accadendo, perché ne va delladeiconsiderando anche quanto sono esposti“. Con queste parole il tecnico dell’Arsenal, Mikel, affronta il delicato tema delche nelle ultime settimane in Inghilterra ha allarmato diversi club dinnanzi aglia Tuanzebe e Martial (Manchester United), Sawyers (West Brom) e Jankewitz (Southampton). “Mi ritengo una persona aperta e capisco che ognuno abbia un’opinione, ma non può essere usata per insultare le persone, abusare di loro e usare uno smartphone o un computer per dire ciò che si vuole all’indirizzo di una persona che nemmeno si conosce. È una situazione che sta ...