Pompei | riconsegnato frammento rubato 50 anni fa | “Mi vergogno”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un cittadino che 50fa ha portato via illegalmente undelle rovine diha restituito il bene dall’estimabile valore al legittimo proprietario, il museo. A volte ritornano Un bel gesto quello del cittadino che, a distanza di mezzo secolo, ha voluto liberarsi da questa vergogna. Rubare undi un luogo storico comeè infatti un atto di puro vandalismo che non fa altro che danneggiare la nostra storia. Ogni anno sono migliaia infatti i turisti che si recano a Napoli per visitare il luogo dove il Vesuvio fece maggiori d. Un luogo conosciuto in tutto il mondo che rientra nella nostra ricchezza culturale. “50fa ho esportato da edificio diquesto ...