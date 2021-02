Pensioni | con crollo del PIL assegni più bassi?

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Effetto Covid, come prevedibile, anche sulle. Per comprendere la profondità dell’impronta lasciata dalla pandemia sulla popolazione italiana bisognerà attendere le statistiche ufficiali sulla mortalità nel 2020 che l’Istat diffonderà a fine marzo. Ma i dati amministrativi Inps confermano la dimensione senza precedenti di quanto è successo. L’Istituto guidato da Pasquale Tridico – come scrive il Sole24 Ore – lo scorso anno ha cancellato per avvenuto decesso 862.838 prestazioni, il 16,1% in più (+121.697) di quelle del 2019, quando le cancellazioni per causa morte erano state 741.141. Meno, dunque, nel 2020 in scia ad una mortalità eccezionale. Nei mesi di marzo e aprile, quando le morti in eccesso rispetto alle medie registrate negli stessi mesi del periodo 2016-2019 hanno superato in Italia il 40%, le...