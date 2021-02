Papa in Iraq, minacce e opportunità. L’esperto: un attentato è difficile, ma il Paese è a rischio (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Papa in Iraq, un viaggio a metà strada tra minacce e opportunità. Riguardo al quale Gabriele Iacovino, direttore del Centro Studi Internazionali (Ce.S.I.), dichiara: Sebbene l’Iraq rimanga «un Paese in cerca di stabilità nonostante la sconfitta militare di Daesh», è «difficile immaginare che uno dei gruppi terroristici presenti sul terreno possa attentare al Papa». Anche perché, queste visite si tengono in un contesto di sicurezza di un certo livello. E non siamo più nell’Iraq del 2003, dove nessuno poteva sentirsi al sicuro». Certo è, però che in Paese è ancora in una fase di instabilità, in balia di molti attori controversi. Gabriele Iacovino lo afferma ad Aki-Adnkronos, analizzando, tra pro e contro, il quadro ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ilin, un viaggio a metà strada tra. Riguardo al quale Gabriele Iacovino, direttore del Centro Studi Internazionali (Ce.S.I.), dichiara: Sebbene l’rimanga «unin cerca di stabilità nonostante la sconfitta militare di Daesh», è «immaginare che uno dei gruppi terroristici presenti sul terreno possa attentare al». Anche perché, queste visite si tengono in un contesto di sicurezza di un certo livello. E non siamo più nell’del 2003, dove nessuno poteva sentirsi al sicuro». Certo è, però che inè ancora in una fase di instabilità, in balia di molti attori controversi. Gabriele Iacovino lo afferma ad Aki-Adnkronos, analizzando, tra pro e contro, il quadro ...

