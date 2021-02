Obi-Wan Kenobi | Ewan McGregor parla della mini serie

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Obi-Wansarà la nuovadi Disney Plus che vedràprotagonista nei panni del maestro Jedi, le riprese sono ormai imminenti Obi-Wanè laDisney Plus che è stata annunciata come prossima e che va ad inserirsi nel mondo di Star Wars. Il protagonista saràche ritorna nei panni del maestro Jedi e che proprio in questi giorni hatodando alcuni interessanti dettagli. Obi-Wan: dove e quando saranno le riprese La produzioneè imminente, parola dell’attoreche in un’intervista a Eddie Izzard ha ...

Giuls1994 : Gruber che chiede a #salvini chi voterebbe come PdR tra Berlusconi e #Draghi. Prossima domanda? È più forte Voledmo… - Talkin_Hawkin : @carolina300615 @mariocalabresi Infine se mi dite che Renzi ha di proposito avallato un governo fantoccio, portando… - FerriGabriella : Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor svela quando inizieranno le riprese della serie di Disney+ - comingsoonit : #EwanMcGregor fa chiarezza su tempi e location delle riprese dell'attesa serie evento di #DisneyPlus dedicata a… - martyla77 : RT @ciakmag: L'attore parla della prossima serie in arrivo! #starwars -

Ultime Notizie dalla rete : Obi Wan

Cinecittà News

Il maestro Jedi torna con un progetto tutto incentrato sulla sua figura: una mini serie ,Kenobi , che prenderà il via a Los Angeles nelle prossime settimane, per approdare poi su Disney+ , andando ad ampliare il panorama dei progetti satellite della saga di Star Wars . Ewan ...Tra i progetti più attesi dai fan di Star Wars c'è sicuramente la serie tv dedicata al personaggio diKenobi , il maestro Jedi interpretato nella saga prima da Alec Guinness e poi da Ewan McGregor . Mentre è stato annunciato che nella nuova serie, in arrivo prossimamente in streaming su ...Obi-Wan Kenobi è la mini serie Disney Plus che vede protagonista Ewan McGregor nei panni del maestro Jedi, alle riprese manca ormai pochissimo ...Il maestro Jedi torna con un progetto tutto incentrato sulla sua figura: una mini serie, Obi-Wan Kenobi, che prenderà il via a Los Angeles nelle prossime settimane, per approdare poi su Disney+, andan ...