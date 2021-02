Mobili ecologici | come | dove e quando utilizzarli

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 4 febbraio 2021) I complementi green sono un must per la salvaguardia del pianeta. Sono realizzati, infatti, solo ed esclusivamente con soluzioni eco-friendly: una decisione che ha permesso di ridurre tantissimo lo sfruttamento delle risorse forestali, e anche di limitare l’energia adoperata durante i processi di lavorazione. Isono un vero e proprio simbolo di rispetto per la natura, per l’ambiente, per la Terra in generale. In aggiunta, sono dotati di un design moderno e a dir poco piacevoli sia al tatto sia alla vista. Uno dei materiali più usati per la loro fabbricazione è il cartone: un autentico indice di solidità e di resistenza, a differenza di quanto alcuni potrebbero credere. Il team diin Cartone, brand specializzato nell’arredamento “verde”, ci ha spiegatoutilizzare i prodotti di questo ...