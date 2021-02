Maria Elena Boschi shock : “Governo migliore grazie a noi” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Lo strappo di Renzi ha provocato la caduta del Governo Conte bis che, dopo una maggioranza stentata in Senato, non è riuscito a sopravvivere ai giri di consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente della Camera Roberto Fico. Se da un lato Giuseppe Conte, come riporta il Corriere della Sera, sarebbe convinto che Renzi avrebbe aperto la crisi perché “non ha mai creduto nella coalizione di centrosinistra e nel progetto politico con il Movimento e il Partito democratico”, dall’altro Maria Elena Boschi ha spiegato al Messaggero qual è stato il vero obiettivo di Italia Viva. Maria Elena Boschi: “Governo migliore grazie a noi” “Il nostro obiettivo era semplicemente ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 4 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Lo strappo di Renzi ha provocato la caduta delConte bis che, dopo una maggioranza stentata in Senato, non è riuscito a sopravvivere ai giri di consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente della Camera Roberto Fico. Se da un lato Giuseppe Conte, come riporta il Corriere della Sera, sarebbe convinto che Renzi avrebbe aperto la crisi perché “non ha mai creduto nella coalizione di centrosinistra e nel progetto politico con il Movimento e il Partito democratico”, dall’altroha spiegato al Messaggero qual è stato il vero obiettivo di Italia Viva.: “a noi” “Il nostro obiettivo era semplicemente ...

fattoquotidiano : “Maria Elena Boschi ha litigato con Matteo Renzi. Ha pensato di uscire da Italia viva e aderire al gruppo dei respo… - fattoquotidiano : ATTENTI A QUEI DUE Nel totoministri i loro nomi non sono mai mancati: Maria Elena #Boschi e Graziano #Delrio [di… - davidefaraone : Alle 17.30 con Matteo, Maria Elena e Teresa saliremo al Colle per le consultazioni con il presidente della Repubbli… - Dome689 : RT @pirata_21: Maria Elena #Boschi: “Il nostro obiettivo era dar vita a un governo migliore di quello uscente”. E se non fosse caduto il go… - pirata_21 : Maria Elena #Boschi: “Il nostro obiettivo era dar vita a un governo migliore di quello uscente”. E se non fosse cad… -