Libro Palamara | boom per ' Il Sistema' | 165mila copie in 9 giorni è già alla sesta ristampa

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Un vero e proprio successo che, a pochi giorni dalla pubblicazione, ha già ottenuto una risposta notevole da parte dei lettori. 'Il Sistema' (Rizzoli), il Libro in cui Luca Palamara, radiato dall'ordine giudiziario nell'ottobre 2020, racconta la 'sua verità' incalzato dalle domande del direttore de 'Il Giornale' Alessandro Sallusti, è diventato un caso non solo politico ma anche editoriale. Il volume, infatti, in libreria dal 26 gennaio, ha già fatto il pieno di vendite e di ristampe. "'Il Sistema' di Alessandro Sallusti e Luca Palamara, sta registrando un vero e proprio boom di vendite - dice all'AdnKronos Filippo Guglielmone, direttore generale operativo delle case editrici del gruppo Mondadori- "Rizzoli ha pubblicato il

